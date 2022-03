PESCARA – Questa mattina la Squadra Volante ha arresto in flagranza dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia un uomo di 33 anni residente a Pescara. Gli Agenti sono intervenuti presso l’abitazione dove lo stesso, con precedenti di Polizia e tossicodipendente, ha minacciato ed aggredito la madre convivente al fine di estorcerle del denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente. Lo scorso 8 marzo l’uomo aveva adottato le medesime condotte, e, pertanto era stato denunciato. Ora, su disposizione dell’A.G., è stato associato presso un Carcere, in attesa dell’Udienza di Convalida.

Pescara, estorsione e maltrattamenti in famiglia: arrestato 33enne ultima modifica: da