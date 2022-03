Accolti cittadini ucraini ospiti dell’hotel Corallo a Giulianova

Da oggi è iniziato il servizio d’accoglienza e orientamento nella sala polifunzionale “I Pioppi”. Costantini e Albani hanno dato il benvenuti gli ospiti

GIULIANOVA – Giulianova, città ospitale, che accoglie e partecipa. Questo il messaggio che questa mattina il Sindaco Jwan Costantini, il Vice Lidia Albani e l’assessore Soccorsa Ciliberti hanno consegnato ai cittadini ucraini che soggiornano da qualche giorno nell’ hotel “Corallo” di Giulianova. Gli amministratori hanno portato ai nuovi arrivati il saluto della città e donato giochi ai bambini. Grazie alla traduzione di un’interprete, gli amministratori hanno espresso la massima disponibilità e rivolto l’invito, in caso di necessità, a contattare i Servizi sociali del Comune o le associazioni di volontariato operanti sul territorio. In mattinata, intanto, ha preso il via l’attività di accoglienza, orientamento e assistenza sanitaria nella sala polifunzionale “I Pioppi”, che sarà aperta allo scopo ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14.