Pescara, donato defibrillatore all’Istituto Comprensivo 6

Su iniziativa della mamma di Iaia, vittima di una malattia, donato un defibrillatore per gli interventi di pronto soccorso cardio-polmonare

PESCARA – Una videochiamata all’insegna della commozione, per un gesto d’amore e di solidarietà. Il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli e la dirigente dell’Istituto comprensivo 6, Mariella Centurione, hanno telefonato a Ida Di Natale per manifestarle con entusiasmo e commozione il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e della scuola al dono di un defibrillatore per gestire gli interventi di primo soccorso cardio-polmonare.

Ida Di Natale è la mamma della piccola Iaia (Ilaria), la bimba strappata prematuramente alla vita da una crudele malattia, ricordata attraverso l’Associazione Onlus «Il sogno di Iaia» da lei fondata e presieduta, che si è fatta promotrice dell’iniziativa «Fai battere forte un cuore».

Con una lettera al vicesindaco la presidente ha manifestato l’intenzione di donare un defibrillatore a una scuola di Pescara. «Ho dovuto fare una scelta – così Santilli – e ho indicato l’Istituto comprensivo 6 di via Scarfoglio. Assieme alla dirigente ho ringraziato la signora Di Natale per l’arrivo del defibrillatore. Abbiamo scelto di farle una videochiamata proprio per poterci vedere negli occhi, in piena partecipazione e sottolineando l’aspetto emozionale di iniziative lodevoli come questa. La scelta della scuola segna solo il primo atto di un disegno che l’Amministrazione comunale è intenzionato a portare avanti, dotando via via tutti i plessi di uno strumento indispensabile nel primissimo soccorso».