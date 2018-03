Pescara, domani appuntamento serale con il “Camper” della Polizia di Stato

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Questo non è amore…”, campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere.Il Camper sarà presente all’esterno della sede del Comune, in Piazza Italia

PESCARA – Giovedì 8 Marzo 2018, a partire dalle ore 18.00 circa, sarà presente a Pescara in Piazza Italia il contro la violenza di genere.

L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di operatori del settore ed appartenenti alla Polizia di Stato quotidianamente impegnati a confrontarsi con le complesse dinamiche della violenza domestica e dello stalking, si inquadra nel più ampio progetto, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, finalizzato a sensibilizzare la collettività sui temi della violenza di genere.

Sarà dunque presente, all’esterno della sede del Comune, un Camper della Polizia di Stato ed una équipe multidisciplinare – formata da operatori in divisa e personale sanitario – per la trattazione della delicata tematica, che potrà dare tutte le delucidazioni utili per conoscere, riconoscere ed affrontare la multiforme casistica della violenza di genere e potrà promuovere anche in quella sede una campagna informativa e di sensibilizzazione in relazione al tema in argomento di assoluta rilevanza.

La Polizia di Stato, assicura il proprio contributo promuovendo anche un’attività di rete tra centri anti violenza, enti locali, associazioni e operatori attivi in relazione all’ambito di riferimento, offrendo altresì un ulteriore supporto alle vittime in quel percorso spesso caratterizzato da una fragilità psicologica che tende a tenere nascoste le situazioni di rischio.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è quello di favorire il superamento di stereotipi e pregiudizi, per l’emersione dal sommerso, l’affermazione di una nuova cultura di genere e aiutare le vittime a vincere la paura, rompendo l’isolamento e la vergogna.