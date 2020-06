Pescara, distribuzione gratis di pannolini alle famiglie

Si tratta di 50mila pezzi utilizzati per garantire un mese di fornitura a 301 neonati rientranti nella cosiddetta fascia della prima infanzia

PESCARA – A Pescara è in arrivo la distribusione gratis di pannolini alle famiglie. La fornitura di pannolini alle famiglie avverrà a domicilio ad opera degli operatori di Protezione Civile che attingeranno dagli elenchi di nominativi stilati durante la fase Covid per l’erogazione di aiuti alimentari e per l’accesso ai servizi sociali gestiti dal Comune.

Si tratta di quasi 50mila pezzi che saranno utilizzati per garantire un mese di fornitura a 301 neonati rientranti nella cosiddetta fascia della prima infanzia. La consegna porta a porta inizierà da mercoledì su elenchi di nominativi che gli uffici comunali hanno già verificato e analizzato.

Il Sindaco, Carlo Masci, ha sottolineato come questa azione sia stata resa possibile grazie a un’interlocuzione con la Fater, che produce pannolini e vada a riempire uno spazio che non era stato preso in considerazione, cioè quello delle famiglie che hanno i figli piccoli e che meritano quindi tutta l’attenzione dell’amministrazione comunale.

“Quando parliamo di attenzione-ha detto il Sindaco- dobbiamo però anche concretizzare le nostre affermazioni e oggi lo facciamo anche fornendo un mese di pannolini gratis ai bambini sotto una certa soglia di età. É un altro tassello di vicinanza alla nostra comunità, che dopo la distribuzione delle mascherine, dei pacchi spesa e dei buoni-spesa ora avrà anche un supporto di un mese in cui molte famiglie con prole risparmieranno i costi, che non sono pochi, per l’acquisto di pannolini. La consegna avverrà porta a porta grazie agli operatori della Protezione Civile che io definisco “i nostri angeli” – ha continuato il primo cittadino – Le famiglie, che non abbiamo nemmeno avvertito, riceveranno quindi questo piccolo o grande contributo. Spero sia una sorpresa piacevole per loro. Ringrazio gli assessori Eugenio Seccia, Nicoletta Di Nisio e Adelchi Sulpizio che sono qui questa mattina e che in coordinamento con il dirigente di settore Marco Molisani stanno portando avanti questo programma di aiuti.