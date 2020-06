Castellalto, ad agosto ripartiranno i lavori per la costruzione di 12 alloggi

Lo ha annunciato il Sindaco Di Marco. Si tratta di 12 alloggi a canone agevolato, da destinare a giovani coppie e cittadini in difficoltà

CASTELLALTO (TE) – Il Sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco, ha annunciato che finalmente sono arrivate notizie incoraggianti dall’Ater sulla lunga vicenda delle case popolari di Castellalto capoluogo. Sentita in questi giorni la presidente dell’Ente l’avvocato Maria Ceci, dopo un percorso accidentato fatto di ritardi e interruzioni, ad agosto ripartiranno i lavori per la costruzione di 12 alloggi.

“L’abbandono improvviso nel corso del 2019 del cantiere da parte della ditta aggiudicataria è stato motivo di forte preoccupazione per la collettività e disappunto da parte della nostra amministrazione, che si è adoperata senza clamore, ma con fermezza e determinazione, affinché l’Ater sbloccasse la situazione di impasse, aggravata dalla stridente burocrazia.

Oggi siamo in grado di rispondere con serenità ai nostri cittadini, comunicando che a brevissimo l’Ater effettuerà un intervento di bonifica del cantiere e, verosimilmente, ad agosto, riprenderanno i lavori.

Si tratta di un lavoro importante anche in termini di valore dell’opera, per la costruzione di 12 alloggi a canone agevolato, dunque una risposta importante per la comunità, in particolar modo per le giovani coppie e cittadini in difficoltà, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo”.