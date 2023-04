Pescara, detenzione abusiva di armi e munizioni: denunciato 47enne

PESCARA – Personale della Squadra Volante della Questura, diretti dal V.Q.A. Pierpaolo Varrasso, nella serata di ieri, 6 aprile, hanno denunciato in stato di libertà, un 47enne, che è risultato essere in possesso di 58 munizioni calibro 12 non denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Nello specifico, gli agenti sono intervenuti in zona colli a seguito della segnalazione di persona che, all’interno del proprio giardino, armeggiava con un fucile.

Giunti sul posto, il personale intervenuto, si accertava che la persona segnalata deteneva presso la propria abitazione un fucile ad aria compressa ma gli accertamenti degli agenti sono proseguiti. Veniva infatti effettuata una perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire, custodite in una stanza dell’abitazione, le cartucce illegalmente detenute.

Per questo motivo, dopo aver provveduto al sequestro delle munizioni, i poliziotti hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi e munizioni e il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.