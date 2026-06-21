Pescara, avviati i corsi gratuiti del GAL Pesca Abruzzo per meccanici navali e astatori

PESCARA – Sono partiti i due corsi di formazione gratuiti promossi dal GAL Pesca Abruzzo, iniziativa pensata per rafforzare le competenze professionali nel settore ittico regionale. I percorsi rientrano nel Programma nazionale Feampa 2021‑2027, Azione 1.B dedicata alla promozione del capitale umano nei settori della pesca e dell’acquacoltura, realizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo.

Il primo corso, avviato questa mattina nella sede del GAL in via Conte di Ruvo a Pescara, è dedicato agli “Elementi di meccanica navale applicati alla pesca”. Vi partecipano 15 allievi, già iscritti nelle matricole della Gente di Mare – 1ª categoria e imbarcati su imbarcazioni operative in Abruzzo. Le 50 ore di formazione, tra teoria e pratica, permetteranno di acquisire competenze su funzionamento dei motori, conduzione delle motonavi, sicurezza a bordo e gestione delle avarie. Chi possiede i requisiti potrà sostenere l’esame per ottenere il titolo di Meccanico Navale di II classe presso la Capitaneria di Porto.

Lunedì prenderà il via il secondo percorso, rivolto a 6 persone disoccupate o neet, dedicato alla figura dell’“Astatore dei mercati ittici – Tecniche di conduzione d’asta, gestione del mercato e valorizzazione del pescato”. Il corso prevede 60 ore complessive, con una parte pratica nei mercati ittici di Pescara e Giulianova. Il programma affronterà filiera ittica, classificazione del pescato, normativa e tracciabilità, tecniche d’asta, strumenti digitali e competenze comunicative. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

A inaugurare i corsi è stato il presidente del GAL Pesca Abruzzo, Riccardo Padovano, che ha sottolineato l’importanza strategica della formazione: «In linea con la nostra strategia di sviluppo locale, abbiamo avviato i percorsi formativi per gli addetti del settore ittico. Oggi è iniziato il corso di meccanica navale, mentre lunedì partirà quello per astatore, figura che potrà trovare impiego nei mercati ittici abruzzesi e non solo. La nostra missione è valorizzare l’intera filiera, dal prodotto ittico alle attività di pesca e acquacoltura, fino alla crescita professionale degli operatori. Per questo è fondamentale un GAL Pesca regionale che lavori in modo unitario per lo sviluppo dell’Abruzzo».