Pescara, Coronavirus: chiusura di tre parchi comunali

Petrelli :”Nelle prossime ore chiusura completa per il Parco dello Sport in via Arapietra-via Passo Lanciano, chiusura dei soli campi sportivi per l’ex Caserma Cocco, in via Pindaro, e per il ‘Baden Powell’ in via Raffaello. Accessibili, per ora, gli altri parchi comunali, con orario estivo, ossia dalle 8 alle 19″

PESCARA – Il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli ,al termine della seduta svoltasi alla presenza dell’assessore al Verde e ai Parchi Gianni Santilli, ha reso note le nuove misure relative ai parchi cittadini, visto l’aggravamento della curva pandemica, al fine di rafforzare gli strumenti anti-contagio.

“Ovviamente stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 – ha spiegato il Presidente Petrelli – che sta di nuovo imponendo l’adozione di restrizioni e limitazioni a livello nazionale e regionale, al fine di ridurre al minimo i possibili contatti tra cittadini e proteggere soprattutto le categorie più fragili, ossia anziani e bambini. Vista la nuova chiusura, già in vigore, degli Istituti scolastici superiori, che entro qualche ora potrebbe essere estesa alle scuole secondarie di primo grado, ovvero alle scuole medie, abbiamo ritenuto importante chiedere all’assessore Santilli anche un aggiornamento amministrativo circa la gestione dei nostri parchi, che pure rappresentano un luogo di socialità, di socializzazione e di incontro e puntuali sono arrivate le prime novità. Per ora i parchi comunali restano aperti e fruibili al pubblico, e dalla prossima settimana scatterà la sanificazione a cadenza regolare di tutti gli spazi di utilizzo comune e cambieranno gli orari di accessibilità, ossia dall’orario invernale si tornerà a quello estivo, allungando l’apertura dalle 8 alle 19, questo per diluire al massimo le eventuali presenze e permettere a tutti di godere degli spazi dei parchi. Tuttavia saranno invece chiusi al pubblico tre Parchi dotati di attrezzature e spazi che possono potenzialmente favorire sport di contatto, ovvero: chiusura totale per il Parco dello Sport; chiusura parziale, invece, per il Parco dell’ex Caserma Cocco e per il parco ‘Baden Powell’ di via Raffaello dove verrà vietato l’utilizzo dei soli campi sportivi e dei giochi. In altre parole, in questi ultimi due spazi verdi sarà possibile solo passeggiare o sostare. Restano per ora aperti al pubblico gli spazi al Parco Villa de Riseis dove la gestione è affidata a un’Associazione sportiva dedicata al tennis, ma l’assessore Santilli ha già annunciato di voler sentire i gestori per adottare la soluzione migliore capace di non determinare disparità di trattamenti e tutelare gli utenti. Ovviamente tutte le misure annunciate resteranno in vigore sino a quando non dovessero scattare ulteriori limitazioni causa Covid-19, a partire dal presunto coprifuoco alle 18, che, in quel caso, ci imporranno di rivedere ulteriormente le decisioni sin qui assunte. E comunque – ha sottolineato il Presidente Petrelli – già da questo momento abbiamo chiesto all’assessore Santilli di garantire una corsia preferenziale per i soggetti fragili, ossia i bambini, gli anziani e i minori diversamente abili, nella fruizione dei parchi cittadini nel caso in cui fosse necessario contingentare le presenze. L’occasione odierna è stata anche utile per ufficializzare i gravi atti vandalici che si sono registrati all’interno del Parco del Telegrafo, dove dei microcriminali hanno divelto e distrutto le nuove panchine installate, addirittura una, dopo essere stata sradicata dal terreno, è stata gettata in un dirupo sottostante e probabilmente non sarà neanche possibile recuperarla. In più, considerando che l’area è sotto l’egida della Sovrintendenza ai Beni archeologici, culturali e ambientali in quanto area di rinvenimenti, non sarà neanche possibile ripristinare quelle panchine con grande rapidità né facilità. Poi è in dirittura d’arrivo la procedura di installazione delle telecamere per incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza all’interno delle aree verdi cittadine ed entro quindici giorni arriveranno i nuovi giochi per i bambini acquistati con un appalto da 250mila euro per il primo lotto di dieci parchi, cercando di spalmare la fornitura in tutti i quartieri della città, grazie anche a un’ulteriore somma di 10mila euro derivata quale avanzo dalla gestione dei Centri estivi. Contemporaneamente stanno partendo i lavori per la sistemazione del Percorso Vita e dell’area giochi nel comparto 2 della Riserva naturale dannunziana. Ultimo intervento riguarda l’installazione delle nuove rastrelliere per le bici acquistate con un finanziamento di 10mila euro”.