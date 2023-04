Pescara, controllo straordinario zona stazione: dati primo bilancio 2023

PESCARA – Primo bilancio del piano di controllo straordinario messo in campo nell’area urbana di Pescara in prossimità della stazione ferroviaria (Corso Vittorio Emanuele II, Via Quarto dei Mille, Piazza Martiri Pennesi, via Silvio Pellico):

impegnati 103 appartenenti alle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale), oltre a personale dell’area Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Pescara;

controllate n. 1454 persone (15 denunciate), 859 veicoli e 43 attività commerciali;

sequestrati oltre 11 mila articoli contraffatti o insicuri per un valore commerciale di circa E. 40.177,00; sono state, inoltre, sequestrate sostanze stupefacenti, in particolare hashish ed eroina, ed armi da taglio.

L’iniziativa è stata pianificata nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica del 22 marzo scorso, tenutasi presso la Prefettura di Pescara, sulla base della Direttiva del 20 marzo scorso con la quale il Ministro Piantedosi ha fornito indirizzi per rafforzare la prevenzione e la sicurezza in prossimità delle stazioni ferroviarie.

Il piano si sta sviluppando con servizi straordinari di controllo del territorio articolati in diverse giornate, al fine di assicurare una presenza intensificata e visibile delle Forze dell’ordine che consolidi la percezione di sicurezza in un’area già costantemente monitorata.

Il modulo di intervento si ripeterà anche nelle prossime settimane.