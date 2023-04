The Kolors in concerto a Santa Maria dei Lumi in occasione della festa

SANTA MARIA DEI LUMI – Torna la storica festa di Santa Maria dei Lumi a Civitella del Tronto. Quest’anno si parte lunedì 24 aprile con la giornata dedicata ai giovani e si conclude giovedì 27 aprile con il concerto (ingresso gratuito) dei The Kolors. Ogni anno l’associazione Storico Comitato riconferma dunque una tradizione ultra centenaria. Si tratta infatti della 128° edizione, quella che si terrà come sempre nel santuario di Santa Maria dei Lumi.

Tanti gli eventi in programma nei quattro giorni di festa. Lunedì 24 aprile la giornata dedicata ai “Giovani Lumi” con il 1° memorial “Marco Zanchè”, i giochi berardiani, uno spettacolo teatrale, il concerto dei “Dalla e dintorni” (la cover band di Lucio Dalla) e infine “Red & DiSi” con il loro dj set nel night party.

Martedì 25 aprile giornata dedicata allo sport e in particolare al ciclismo con il 53° trofeo Madonna dei Lumi e infine, in serata, il concerto dei “Bandapapù”. Per mercoledì 26 aprile c’è in programma la processione con la statua della Madonna dei Lumi (realizzata nel 1489) e a seguire l’orchestra spettacolo “Rapsodia band”.

Infine, giovedì 27 aprile, rimane il giorno principale dell’intera manifestazione. Tutto inizia con la tradizionale fiera per proseguire poi con il concerto bandistico “Città di Ancarano”, i fuochi d’artificio e l’estrazione del quadro di Santa Maria dei Lumi. Ma l’evento clou sarà il concerto ad ingresso libero dei The Kolors che si terrà appunto giovedì 27 aprile dalle 21.30.

Nell’arco dei quattro giorni si potrà cenare e pranzare negli stand enogastronomici mentre per più piccoli sarà sempre aperto il luna park.

L’associazione Storico Comitato ci tiene a ringraziare i frati francescani, l’amministrazione comunale e chiunque abbia contribuito al mantenimento di questa stupenda tradizione.

Il programma completo sulle pagine social dell’associazione Storico Comitato.