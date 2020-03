Pescara, come ente capofila dei dispositivi di sicurezza personale

PESCARA – In considerazione della gravità della pandemia da Covid-19 il sindaco Carlo Masci ha proposto Pescara come ente capofila per tutti Comuni della provincia nel reperimento di mascherine, guanti, protezioni oculari, tute e calzari (i cosiddetti Dpi) per la tutela dei cittadini e degli operatori comunali.

Il primo cittadino al riguardo ha inviato una missiva a tutti i sindaci affinché inoltrino entro le ore 18.00 di sabato 21 marzo la richiesta contenente l’indicazione dei dispositivi necessari con relativi fabbisogni particolareggiati da sottoporre all’Agenzia regionale di informatica e committenza che si occupa degli acquisti.

Approvvigionamenti da assicurare attraverso ogni canale utile al reperimento qualora risultassero insufficienti quelli comunicati alla Protezione civile.