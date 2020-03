Giulianova, donati calzari copriscarpe e consegnate mascherine

GIULIANOVA – Continua a farsi sentire la generosità delle aziende del territorio, in questo momento di emergenza sanitaria, nei confronti del Comune di Giulianova, che oggi ha ricevuto la donazione di calzari copriscarpe monouso da parte dell’imprenditore Marco Cervellini della Somersault srl e proprietario del parco al coperto “Giocolandia”.

Sempre nella giornata di oggi sono state consegnate le mascherine chirurgiche, donate all’ente da aziende e privati, al Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Giulianova, sotto la guida del responsabile Claudio Masci.

“Non ci stancheremo mai di ringraziare per tutte le dimostrazioni di buon cuore che stiamo ricevendo – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – oggi il mio grazie va al giovane imprenditore Marco Cervellini che ci ha messo a disposizione un ulteriore dispositivo di protezione per chi sta lavorando per gestire questa emergenza sul territorio comunale”.