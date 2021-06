Pescara, circolazione auto elettriche anche nelle zone a traffico limitato

Mascia: “Si tratta di mezzi che permettono di avere grandi vantaggi dal punto di vista ecologico, con emissioni inquinanti prossime allo zero”

PESCARA – Le auto elettriche potranno circolare liberamente in Ztl, senza vincoli di tempo e di orari. Il Comune di Pescara si adegua alla normativa nazionale anche in materia di transito delle auto ad esclusiva propulsione elettrica.

“Si tratta di mezzi che permettono di avere grandi vantaggi dal punto di vista ecologico, con emissioni inquinanti prossime allo zero – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – ed è per questo che le normative consentono deroghe alle normali regole di circolazione anche in quelle aree di città sottoposte a vincolo. Proprio per questo potranno circolare sia nelle vie di Ztl ordinaria che, nel fine settimana, lungo viale Regina Margherita, nella cosiddetta Ztl ambientale”.

Le vie interessate dal provvedimento sono, nell’ambito degli orari previsti, per la Ztl 1 : Corso Umberto I (da Corso Vittorio Emanuele II a Piazza della Rinascita e da Viale Regina Elena a Piazza I Maggio); Via Milano (da Via Emilia a Piazza Sacro Cuore); Piazza Sacro Cuore, Via Trento, Via Roma, Via Piave, Via Fiume, Via Michelangelo Forti (da Via Piave a Via Mazzini); Via Mazzini (da C.so Vittorio Emanuele II a Via Michelangelo Forti e da Via Carlo Poerio a Viale Regina Margherita), Via Siena, Via Goito; per la Ztl 2: Via Umbria (da Via Trieste a Via Roma), Via Fedele Romani, Via F.lli Bandiera; Via Milano (da Via Trieste a Via Emilia); per la Ztl 4: Via delle Caserme, Corso Manthonè, Via Flaiano, Via Petronio; Via Corfinio, Via Catone, Via Properzio, Piazza Garibaldi; per la Ztl 5: Via Pesaro, nel tratto compreso tra Via Spalti del Re e Via Caduta del Forte; Via Spalti del Re, da Via Pesaro alla rampa di accesso al lungofiume. A queste si aggiunge il sabato e la domenica pomeriggio, dalle 17, la Ztl 3 ambientale di viale Regina Margherita.

I proprietari delle auto interessate dal provvedimento dovranno fare richiesta di autorizzazione al Comando di Polizia municipale, anche utilizzando la mail ztl@comune.pescara.it.. Sarà cura degli uffici di Polizia municipale predisporre il modulo di richiesta.