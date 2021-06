Fortitudo Roma – Pescara Basket in diretta: dove vedere la partita

Il 23 giugno alle 20.30 si disputerà la gara due. Vanoncini: “I miei ragazzi sono pronti all’idea di compiere un’impresa”

PESCARA – Dopo il giorno di riposo concesso nella giornata di venerdì, a seguito della vittoriosa battaglia all’overtime di giovedì sera in gara 1, i biancazzurri sono tornati in campo sabato 19 Giugno per preparare il secondo atto della serie finale che si disputerà in casa della Fortitudo Roma.

Capitanelli e compagni in questi giorni stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli sia dal punto di vista tecnico-tattico, agli ordini di coach Stefano Vanoncini e degli assistenti Giacomo Di Nicola e Sergio Solina, sia da quello fisico-atletico, monitorati costantemente dal preparatore Marco Pizzoli e dal fisioterapista Luca Fusco, per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento capitolino, contro una squadra che ha confermato, semmai ce ne fosse stato bisogno, tutto il proprio valore e la propria forza

“Nonostante questo caldo incredibile, che rende le condizioni praticamente invivibili in palestra, la squadra si sta preparando con grande attenzione a questa sfida che mette in palio la promozione in Serie B” – esordisce coach Vanoncini in sede di presentazione.

“E’ una grandissima occasione che ci siamo costruiti con il cammino finora grazie alla vittoria di giovedì scorso. Sappiamo perfettamente – prosegue il tecnico biancazzurro – che la Fortitudo Roma è una squadra molto forte, avendo dimostrato sul campo tutto il suo valore, e giocando da loro la gara sarà molto difficile”.

“Ma i miei ragazzi sono pronti all’idea di compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa – conclude coach Vanoncini – ed è con questo spirito che affronteremo gara 2”.

Palla a due, all’Arena Altero Felici in Via Flaminia 867 a Roma domani sera, mercoledì 23 Giugno, alle ore 20.30, agli ordini dei signori Pisetta di Roseto degli Abruzzi (TE) e Gai di Roma.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Rete 8 Sport, canale 11 del DTT, con il commento di Mirko De Luca, a partire dalle ore 20.25 circa.