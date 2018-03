Pescara, cimitero di San Silvestro: la replica di Seccia

Il Consigliere di Forza Italia ribadisce che esistono condizioni di dissesto nel complesso cimiteriale e invita l’assessore Scotolati a fare un giro di ricognizione per verificarle

PESCARA – Il consigliere comunale di Forza Italia Eugenio Seccia replica alle affermazioni dell’assessore Scotolati circa le presunte ‘buone condizioni’ in cui si troverebbe il cimitero di San Silvestro.I problemi invece ci sono e sono piuttosto evidenti e andrebbero affrontati con urgenza.

“L’affermazione dell’assessore Scotolati dimostra una sola cosa: non è mai entrata nella struttura, altrimenti avrebbe usato maggiore cautela e non si sarebbe limitata a giocare con uno scambio di foto che, a ogni modo, per darle soddisfazione, abbiamo anche aggiornato in modo da fornirle prova visiva del degrado in cui versa l’intero complesso – ha sottolineato il consigliere Seccia -. Al di là della scarsa manutenzione che impera in tutta la struttura, sia nella parte vecchia che in quella nuova del cimitero è il dissesto strutturale a suscitare preoccupazione tra gli utenti. Partiamo dalla parte alta, il cosiddetto vecchio camposanto, non appena si entra nel Campo I, ovvero a sinistra dal cancello d’ingresso, sopra le scalette, saltano subito agli occhi le condizioni di degrado del terreno e delle tombe: l’azione erosiva della pioggia ha scavato un profondo solco creando quasi dei burroni ai piedi delle tombe a terra, danneggiando i marmi.

In molti casi le pareti di marmo si sono staccate e sono sul punto di cadere, a volte sono stati i congiunti dei defunti a piazzare delle piastrelle di sostegno per mantenere in piedi le lapidi di marmo, con una sistemazione di forte precarietà e anche di evidente pericolosità. La situazione continua ad aggravarsi e sicuramente tale dissesto non può essere imputato alla semplice pioggia. Peggio ancora nella parte nuova del cimitero, anche in questo caso il degrado più forte si registra a sinistra del cancello d’ingresso, dove da ormai più di dieci anni c’è un cantiere allestito a suo tempo da Fidia, che ha gestito l’impianto su Project Financing voluto e aggiudicato dall’ex giunta D’Alfonso, per la costruzione dei nuovi loculi e delle tombe a terra e non è mai stato chiuso, e così capita di passare davanti a tombe con le lapidi di copertura divelte, alle transenne abbattute dal vento, a teloni verdi che coprono i loculi e strappano i fiori dai vasi, ma soprattutto a una pavimentazione fatta solo di breccia e polvere, mai sistemata, assolutamente vietata a chi si muove in carrozzina o con un bastone, e su cui ogni giorno si registrano rovinose cadute di chi si reca al cimitero per deporre un fiore.

E ancora degrado e dissesto si ritrovano in tutta la parte dove si trovano i cosiddetti ‘colombari’, ovvero i miniloculi per le riduzioni in ossa delle salme riesumate o per conservare le ceneri di chi ha scelto la cremazione. Anche in questo caso per accedere ai vari piani occorre passate da gradoni scavati semplicemente nel terreno, mai sistemati, composti da pietre e terriccio, una vergogna che rappresenta uno schiaffo in faccia a qualunque norma sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Per dirla tutta: oggi i diversamente abili non possono entrare nel cimitero di San Silvestro, ma anche i normodotati devono fare i conti con una condizione di degrado strutturale ingiustificabile. A ogni modo – ha aggiunto il consigliere Seccia – visto che l’assessore Scotolati ignora tale situazione, la invito ufficialmente a organizzare un giro con il sottoscritto che avrà il piacere di dimostrarle la totale assenza di considerazione della sua amministrazione comunale di sinistra nei confronti dei nostri cimiteri, in cui riposano i nostri cari”.