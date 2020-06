Pescara, Campus estivi e long-list associazioni: prorogate scadenze

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara ha pubblicato un avviso pubblico contenente le nuove scadenze, prorogate rispetto alle precedenti, per chi vuol dare la disponibilità a far parte degli elenchi dei centri estivi e diurni – e altri servizi educativi e ricreativi per minori – che erogano le attività; l’avviso contiene anche il differimento dei termini della misura “Avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi di cui all’Art. 105 D.L. 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio), per le attività svolte presso i centri estivi diurni e altri servizi educativi e ricreativi per minori”.

Vengono riaperti, pertanto, i termini per la presentazione delle istanze nell’ambito dell’ ”Avviso Pubblico per la costituzione degli elenchi (Long List) dei Centri Estivi Diurni e altri Servizi Educativi e Ricreativi per Minori” con scadenza al 19.06.2020, con decorrenza aggiornata dal 23.06.2020 fino alle ore 13,00 del 29.06.2020;

allo stesso tempo vengono prorogati i termini per la presentazione delle istanze nell’ambito dell’ ”Avviso Pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi di cui all’art. 105 del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto di Rilancio), per le attività svolte presso i Centri Estivi Diurni e altri Servizi Educativi e Ricreativi per Minori” fino alle ore 13,00 del 29.06.2020.

Il testo della determina dirigenziale e visionabile sul sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) alla sezione News.