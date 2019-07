Pescara Calcio, amichevole in famiglia questa mattina a Palena

PALENA – Questa domenica mattina, 28 luglio si è svolta a Palena un’amichevole in famiglia per il Pescara. Allo stadio “Degli Angeli” si sono affrontati i giocatori con la divisa biancazzurra e arancio. 4-2 il punteggio finale per gli Arancio. In gol sono andati nella prima metà di gioco di Galano (Biancazzurri), Brugman (Arancioni) su calcio di rigore procurato da Cisco, Tumminello (Arancioni) e Borrelli (Biancazzurri). Nel secondo tempo a segno Di Grazia (Arancioni) che con una doppietta regala la vittoria alla squadra Arancio. Con questo allentamento si chiude la dodici giorni di allenamenti svolti sotto la direzione del tecnico Luciano Zauri.

FORMAZIONI DELL’AMICHEVOLE

Pescara Calcio Arancione

1 Farelli

2 Ciofani

20 Marafini

24 Zappa

3 Del Grosso

26 Ta-Bi

16 Brugman

27 Ndiaye

7 Cisco

9 Tumminello

23 Di Grazia

Pescara Calcio Biancazzurri

12 Kastrati

31 Cipolletti

15 Elizalde

5 Scognamiglio

24 Vitturini

26 Kanoute

11 Palmiero

8 Memuschaj

28 Borrelli

10 Galano

30 Ventola

Intanto nella giornata di domani, lunedì 29 luglio ore 16 ci sarà la presentazione del nuovo sponsor retro maglia che accompagnerà la Pescara Calcio in questa nuova stagione sportiva con la partecipazione del presidente Sebastiani. Intanto le tessere sono arrivare a quota 1730.

Gli allenamenti della squadra Primavera, sotto la direzione di Nicola Legrottaglie al via da domani pomeriggio presso il “Delfino Training Center” di Città Sant’Angelo.

Fonte foto sito ufficiale Pescara Calcio