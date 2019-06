La Primavera del Pescara riparte da Nicola Legrottaglie

Il nuovo tecnico è stato ufficializzato nei giorni scorsi e succede a Zauri passato ad allenare la prima squadra

PESCARA – La Delfino Pescara 1936 nei giorni scorsi ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera a Nicola Legrottaglie. Il tecnico subentra a Nicola Zauri che è invece stato promosso alla guida della prima squadra. Stagione durissima quella che dovranno affrontare i biancazzurri brillantemente promossi nella Primavera 1. Ai microfoni di Radio Bianconera il tecnico ha parlato di questa nuova esperienza che l’attende: “Ho voglia di lavorare per far crescere i giovani, di valorizzarli, voglio essere un punto di riferimento per voi: per questi motivi ho accettato la proposta del Pescara. Tutti mi hanno parlato bene di questa società, merita di stare sul palcoscenico della Serie A”.

CHI É NICOLA LEGROTTAGLIE

Nato a Gioia del Colle il 20 ottobre 1976, Nicola Legrottaglie da calciatore vanta più di 250 presenze in serie A dove ha indossato le maglie di Chievo, Juventus, Bologna, Siena, Milan e Catania. In nazionale ha esordito proprio all’Adriatico nel novembre 2002 (amichevole con la Turchia finita 1–1). Da allenatore ha guidato gli allievi del Bari, l’Akragas in C ed è stato vice di Rastelli a Cagliari in serie A, prima di indossare le vesti di allenatore della formazione Primavera del Pescara.

ACCADEMIA DEL PORTIERE

Parlando di settore giovanile si è concluso ieri il campus presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo chiamato “Accademia del portiere) a numero chiuso e limitato alla partecipazione di numero 60 portieri per un unico turno. Di seguito il video che parla del progetto della Pescara Calcio “Il Camp + Bello” con testimonianze dal campo e informazioni utili sulle attività estive per il settore giovanile.



Foto di Nicola Legrottaglie sito ufficiale Pescara Calcio