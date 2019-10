Il difensore si è infortunato in occasione dell’ultima partita di campionato riportando una lesione LCA al ginocchio sinistro

CITTÁ SANT’ANGELO – Seduta di allenamento pomeridiana martedì 1 ottobre per il Pescara al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Ascoli. Lavoro differenziato e terapie per Luca Palmiero (lesione distrattiva collaterale mediale), Elhan Kastrati (borsite trocantere) e Ivajlo Čočev (frattura rotula e lesione tendine quadricipite); terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Grigoris Kastanos (lesione ulcerativa piede destro); termina anzitempo la seduta di allenamento Milos Bocic (trauma toracico); fuori Marco Tumminello (lesione LCA e menisco esterno ginocchio) e Antonio Balzano (lesione LCA ginocchio sx) che oggi sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

Oggi è prevista doppia seduta di allenamento presso il Delfino Training Center, a disposizione della stampa ci sarà il calciatore Cristiano Del Grosso. Ricordiamo che sono disponibili i tagliandi per la gara di domenica 6 ottobre contro l’Ascoli al Del Duca.

Foto dell’allenamento di Massimo Mucciante, fonte sito ufficiale Pescara Calcio