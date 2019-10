Forum Finanza Pescara 2019: dove e quando

All’Auditorium Petruzzi mercoledì 3 ottobre 2019 professionisti e aziende si confrontano sui principali trend e business issue

PESCARA – È in programma il 3 ottobre 2019 all’Auditorium Petruzzi di Pescara la prima edizione del Forum Finanza Pescara – Scenari e trend di sviluppo per le imprese sui mercati esteri. I lavori inizieranno alle ore 9. L’iniziativa è organizzata dal dott. Paolo Pietrostefani, titolare dello Studio Pietrostefani Dottori Commercialisti di Pescara. La giornata ha il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara e l’ODCEC Pescara e ha come partner Abruzzo Economia e Kubik Studio.

“Forum Finanza Pescara nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria giornata di aggiornamento e cultura professionale/finanziaria d’impresa, in cui i professionisti e le aziende si confrontano sui principali trend/business issue attuali (internazionalizzazione, crisi d’impresa, settore digitale…)” spiega Paolo Pietrostefani. “Il 2019 rappresenta l’anno ‘zero’. L’argomento che abbiamo voluto affrontare, importante business issue per molte aziende, è rappresentato dagli scenari e trend di sviluppo per le piccole e medie imprese sui mercati esteri”.

Il Forum sarà articolato in due momenti.

“Nel primo, i manager di importanti realtà industriali abruzzesi racconteranno le rispettive esperienze aziendali sui mercati esteri e perché hanno deciso di investire in una determinata area geografica” aggiunge. “Nella seconda sessione, esponenti di importanti ‘financial institutions’ del nostro Paese affronteranno il tema del ‘go to market’, ovvero delle principali modalità a disposizione delle imprese per sviluppare il business sui mercati esteri”.

Durante la mattinata, si alterneranno gli interventi dei relatori:

Paolo Pietrostefani, che introdurrà i lavori;

Giancarlo Grossi, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara;

Vito Ramundo, presidente della Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico;

Carlo Masci, sindaco di Pescara;

Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara;

Valentino Sciotti, presidente del Gruppo Farnese;

Gianluigi Peduzzi, presidente di Rustichella d’Abruzzo;

Antonino Volpe, CFO di Valagro;

Massimo Benedetti, PwC Italia;

Carlo De Simone, Simest;

Marta Testi, Borsa Italiana;

Domenico D’Ippolito, Cerved Rating Agency;

Arthur Bernardin, LBO France.

“I veri punti di forza del Forum sono rappresentati dai relatori” precisa Pietrostefani. “Riteniamo che i numerosi seminari organizzati negli ultimi anni nella nostra città e regione, ad esempio sul tema dell’internazionalizzazione, abbiano sempre ospitato speaker con limitate esperienze sui temi proposti. Non si può pensare di parlare di trend e prospettive di business se non si è maturata un’adeguata esperienza in tal senso, al di fuori dei nostri confini regionali e nazionali”.