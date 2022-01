Pescara Basket, un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra

Il Comitato Regionale Fip Abruzzo ha comunicato ufficialmente lo slittamento della ripresa dei campionati dopo le festività natalizie

PESCARA – La società Pescara Basket comunica che, in seguito ai tamponi effettuati nelle scorse giornate, l’ultimo dei quali martedì 4 Gennaio, è emersa una positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. L’elemento coinvolto, asintomatico, è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare dopo aver tempestivamente avvertito gli organi sanitari competenti.

Inoltre, nei giorni scorsi, il Comitato Regionale Fip Abruzzo ha comunicato ufficialmente lo slittamento della ripresa dei campionati dopo le festività natalizie, con il rinvio delle gare a tutto il 9 Gennaio per i senior ed a tutto il 16 Gennaio per le giovanili, con le date dei recuperi che saranno stabilito dall’Ufficio Gare.

Per cui nel prossimo weekend non saranno disputate le gare che vedevano coinvolte le compagini biancazzurre sul campo della Teate Basket Chieti per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold, e con il Torre de’ Passeri per la prima di ritorno del campionato di Serie C Silver, oltre alle gare di Under 19 d’Eccellenza, Under 19 Gold ed Under 15 d’Eccellenza.