Celano, screening gratuita per studenti e personale scolastico

I test antigenici gratuiti verranno effettuati per tutti gli studenti e tutto il personale scolastico al Circolo bocciofilo sabato 8 gennaio

CELANO – Il Comune di Celano ha organizzato lo screening per le scuole per sabato 8 gennaio 2022. L’iniziativa è rivolta agli studenti di Celano e a tutto il personale scolastico (docenti, assistenti e collaboratori). I test antigenici gratuiti verranno effettuati al Circolo bocciofilo, situato in via della Torre, dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

I bambini che si sottoporranno al tampone riceveranno gadget scolastici e caramelle.

“Eravamo già pronti per effettuare lo screening alla popolazione scolastica il giorno della Befana, come peraltro già fatto lo scorso anno – dichiarano il Vice Sindaco Piero Ianni e l’Assessore all’Istruzione Lisa Carusi, organizzatori dell’iniziativa- A seguito dell’emanazione dell’ordinanza con cui la Regione Abruzzo ha disposto lo slittamento della riapertura delle scuole al giorno 10 gennaio 2022, lo screening comunale verrà effettuato sabato 8 gennaio. Questa azione – concludono Ianni e Carusi – rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che costantemente l’Amministrazione comunale rivolge ai nostri ragazzi e al mondo scolastico, per assicurare il rientro a scuola in sicurezza.”

In sede sarà presente il personale sanitario coadiuvato dalla Protezione Civile e la Misericordia di Celano.

Il modulo per sottoporsi al tampone è scaricabile sul sito web del Comune al seguente link: https://comune.celano.aq.it/notizie/307553/tamponi-antigenici-covid-19