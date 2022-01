TERAMO – L’assessore Maurizio Verna, per ciò che attiene il trasporto pubblico, avverte i possessori di tessere di libera circolazione che le stesse sono valide fino a tutto il prossimo 31 marzo. Si invitano pertanto gli interessati a non recarsi al Parco della Scienza per il rilascio delle nuove tessere, per il quale sono allo studio formule alternative nelle modalità, che saranno adeguatamente comunicate.

Teramo, tessere di libera circolazione del TPL valide fino al 31 marzo ultima modifica: da