Pescara, Pillon: “La mia conferma? Pensiamo a salvarci…”

Le parole di mister Pillon in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli in programma domani alle ore 15

PESCARA – Domani alle ore 15 il Pescara scenderà in campo contro l’Ascoli in un match che si preannuncia molto delicato vista la situazione di classifica di entrambe le squadre. Relativamente più tranquillo il Delfino che è reduce dal pareggio di Novara e in classifica occupa la quattordicesima posizione con 47 punti e, quando mancano due turni alla fine, sono cinque i punti di vantaggio sulla quintultima che è proprio l’Ascoli. I marchigiani, infatti, vengono dal pareggio casalingo contro l’Avellino e in classifica è appaiato proprio con gli irpini. Ai bianconeri servono punti per giocarsi tutto all’ultima giornata. Pillon, in conferenza stampa, presenta cosi l’incontro dell’Adriatico.

Le parole di Pillon in conferenza stampa

Si parte, ovviamente, dall’importante match di domani: “Ci sono mille componenti in questa partita che è fondamentale per entrambe le squadre. Servono aggressività e concentrazione visto che a Vercelli e Novara qualcosa non mi è piaciuto sul piano del temperamento e del pressing. Voglio una squadra corta, paziente, concentrata e compatta ma, soprattutto, che imponga il suo gioco vista l’importanza della sfida”. Sull’Ascoli aggiunge: “E’ una squadra tignosa e caratteriale come il suo allenatore. Cosmi? Non so quale sarà il suo piano tattico”. Sulla possibile riconferma: “Non ne abbiamo ancora parlato ma sento la vicinanza e la fiducia della società. Ho sempre detto che rimarrei qui volentieri ma adesso pensiamo a salvarci, poi vedremo”. Su Brugman: “E’ stato male fino a mercoledì ma adesso è totalmente disponibile”. Su Pettinari: “Mi piace perché lavora per la squadra. Fin quando giocherà cosi sarò contento a prescindere dai gol”. Su Gravillon: “A Novara ha fatto benissimo perché ha giocato con concentrazione e attenzione. Ha grandi margini di miglioramento viste le sue qualità fisiche ma deve migliorare giorno per giorno”.