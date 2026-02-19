Abruzzo alla fiera F.RE.E di Monaco: turismo natura, outdoor e cammini

MONACO DI BAVIERA – L’Abruzzo torna a presentarsi al mercato tedesco con una conferenza stampa dedicata all’interno della fiera F.RE.E – Travel and Leisure Fair di Monaco di Baviera, uno degli appuntamenti più importanti del Sud della Germania per il turismo. Il personale della Regione Abruzzo ha illustrato in lingua tedesca l’offerta turistica regionale davanti a stampa specializzata, operatori trade e visitatori.

La Regione è presente nel Padiglione Italia promosso da ENIT, con uno stand di 30 metri quadrati. La fiera di Monaco rappresenta un marketplace strategico per il turismo internazionale: oltre 900 espositori da 50 Paesi e una media consolidata di 120 mila visitatori interessati a viaggi, outdoor, natura e vacanze attive.

“Per l’Abruzzo la presenza alla fiera di Monaco è fondamentale per consolidare un mercato che si conferma tra i più ricettivi per i nostri prodotti legati alla natura, all’outdoor, ai cammini e alle esperienze autentiche”, sottolinea il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario. “I dati sull’affluenza turistica del 2025, con un +40% dal mercato estero rispetto al 2024, confermano che la strategia di internazionalizzazione basata sulla collaborazione con le Camere di Commercio e con il supporto dei Parchi nazionali della Maiella e d’Abruzzo, Lazio e Molise è vincente. Continueremo su questa strada per rafforzare la nostra presenza in Germania e sostenere gli operatori turistici abruzzesi nella crescita sui mercati esteri”.

Alla fiera, che si concluderà domenica 22 febbraio, l’Abruzzo è rappresentato da otto operatori turistici, consorzi e progetti strategici che promuovono le principali aree di prodotto regionale:

DMC Costa dei Trabocchi – GAL Costa dei Trabocchi

Abruzzo Camping

Tour Operator Pallenium – Ferrovia dei Parchi Transiberiana

Cammino Grande di Celestino

Wolftour

Progetto “Ciclovie della Transumanza” (Comune di Cugnoli / CARSA srl)

Hotel San Giorgio

Freedom to Live

Un’offerta coordinata che punta a valorizzare natura, mobilità lenta, turismo attivo e autenticità, elementi sempre più richiesti dal pubblico tedesco.