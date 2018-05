Serie B, Pescara – Ascoli: la webcronaca della partita

Dalle ore 15 allo Stadio Adriatico in campo per la 41esima giornata del campionato cadetto. Biancazzurri a caccia di punti per la matematica salvezza

PESCARA – Tra poche ore, allo Stadio Adriatico, scenderanno in campo Pescara ed Ascoli nell’incontro valevole per la quarantunesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si preannuncia molto delicata visti gli obiettivi di entrambe le squadre. Il match potrà essere seguito in webcronaca diretta dalle ore 15.

Qui Pescara

La compagine abruzzese viene da un buon periodo di forma come dimostrano gli otto punti nelle ultime quattro partite. Nell’ultimo turno di campionato pareggio in casa del Novara per il Delfino che in classifica occupa la quattordicesima posizione con 47 punti, +5 sulla zona rischio. Dall’altra parte, poi, ci sono i bianconeri che al pari degli abruzzesi stanno vivendo un buon periodo grazie ai sei punti conquistati nelle ultime quattro partite con tre pareggi e una vittoria.

Pillon non sottovaluta il match e sottolinea come aggressività e concentrazione sono necessari viste anche le ultime uscite con Vercelli e Novara dove qualcosa non è andato bene dal punto di vista di temperamento e pressing. Una squadra corta, paziente, concentrata e compatta che deve provare ad imporre il gioco contro un avversario con molto carattere e che venderà cara la pelle vista anche la situazione di classifica.

Qui Ascoli

Nell’ultima giornata i marchigiani hanno pareggiato in casa con l’Avellino e in classifica occupano la diciottesima posizione con 42 punti, +1 sulla zona retrocessione diretta e -3 dalla salvezza senza passare per i play-out. Ad arbitrare l’incontro dell’Adriatico sarà il signor Aureliano della sezione di Bologna mentre la cornice di pubblico dovrebbe essere discreta con diecimila spettatori sugli spalti, di cui 1500 ascolani.

Mister Cosmi ha rivolto ieri il suo pensiero al termine dell’allenamento di rifinitura della squadra: “Ci giochiamo molto domani, non mi piace parlare di quello che faremo perché sono solo chiacchiere e discorsi futili”. Quindi si rivolge ai suoi ragazzi dicendo che si aspetta una gara fatta di forza e orgoglio “mi aspetto che corrano, rincorrano, soffrano e muoiano sul campo” anche per rispondere ai tifosi che con affetto seguiranno in massa la squadra e per la fiducia che danno alla stessa. Qualche piccolo problema sulla formazione che scenderà in campo vista l’assenza di Padella per squalifica e problemi per Mengoni, Cherubin e Lores Varela.

Probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Fornasier, Fiamozzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Gigliotti, Mengoni, Cherubin, Mogos, Addae, Bianchi, Kanoute, Pinto, Ganz, Monachello. Allenatore: Cosmi

