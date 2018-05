L’analisi di Novara-Pescara: salvezza (quasi) matematica

Il Delfino pareggia 1-1 in terra piemontese ed è virtualmente salvo visti i cinque punti di vantaggio dalla quartultima a 180′ dalla fine.

NOVARA – Bersaglio acquisito, obiettivo centrato o quasi per il Pescara che, nel match valido per la 40.ma di Serie B, pareggia 1-1 in casa del Novara e si avvicina a grandi falcate verso la salvezza aritmetica. Quando mancano 180 minuti alla fine della stagione regolare il Delfino ha cinque punti di vantaggio sulla quartultima, servirebbe un cataclisma per impedire agli adriatici di non centrare l’obiettivo. Un pareggio, quello maturato al Piola, che lascia anche qualche rimpianto alla squadra abruzzese capace di riacciuffare il risultato per la terza volta nelle sei partite della gestione Pillon.

Otto punti nelle ultime quattro uscite per il Delfino che ieri ha saputo soffrire, reagire e controllare contro uno Novara che, alla ricerca di punti salvezza, è partito subito forte creando azioni pericolose nella seconda metà del primo tempo compreso il gol di Moscati, abile a sfruttare una respinta rivedibile di Fiorillo. “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, mi sono arrabbiato molto nell’intervallo. Nel secondo tempo ho visto un’altra squadra”, queste le parole di Pillon a fine partita e, infatti, la compagine adriatica ha cambiato ritmo sin dalle prime battute della seconda frazione pareggiando con Valzania al termine di una bella azione in tandem con Pettinari.

Qualche rimpianto infine perché, oltre al palo di Pettinari, il Pescara ha controllato la seconda frazione senza correre pericoli e forse, con un pizzico di cinismo e convinzione in più, sarebbe potuto uscire dal Piola con un successo che non sarebbe stato affatto demeritato. Il pareggio, visti gli altri risultati, può andar benissimo al Delfino che aggancia il Brescia al tredicesimo posto a 47 punti e può ritenersi virtualmente salvo visto che adesso, a due curve dal traguardo, sono 5 i punti di vantaggio sulla quartultima e sabato, all’Adriatico, arriva l’Ascoli che ha bisogno disperato di punti dopo il pareggio casalingo contro l’Avellino.

Fonte foto: Twitter Novara