Pescara: arrestato falsario di nazionalità romena

PESCARA – La Polizia di Stato arresta un falsario di nazionalità romena: trovato in possesso di decine di documenti falsi, schede ‘sim’ e la somma di 1720 euro.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato è intervenuta presso un albergo della riviera di Pescara, per procedere ad una notifica nei confronti di P. M., pregiudicato 34enne di nazionalità romena. Giunti sul posto i poliziotti della Squadra Volante venivano insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, il quale annoverava diversi precedenti di polizia in materia di falso documentale, e pertanto procedevano alla perquisizione personale, locale, e del veicolo in possesso dell’uomo, rinvenendo numerosissimi documenti contraffatti.

In particolare tra gli effetti personali venivano trovate e sequestrate n. 14 carte di identità di nazionalità romena valide per l’espatrio, diverse nel numero di serie e nelle generalità, ma tutte con la foto della stessa persona.

Venivano altresì rinvenute e sequestrate n. 5 carte d’identità italiane falsificate, n. 15 tesserini del Codice Fiscale, n. 35 ‘sim card’ integre, di cui la persona non riusciva a giustificare la provenienza ed infine la somma di 1720 euro in contanti, probabile provento di attività delittuosa; venivano trovati inoltre n. 1 elaboratore portatile e n. 3 telefoni mobili, anch’essi sequestrati per il prosieguo delle indagini.

Il predetto veniva pertanto arrestato in flagranza di reato ed associato alla locale Casa Circondariale, per possesso e fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio, ai sensi dell’art. n. 497 bis C. P. e denunciato per ricettazione ai sensi dell’art. n. 648 C. P.