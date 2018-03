Roccaraso, campionati regionali: 10 titoli per la Sai Napoli

Lo sci club partenopeo s’impone con i suoi atleti tra cui brilla la stella Francesca Carolli che all’AlpeCimbra FIS Children Cup conquista un bronzo internazionale

ROCCARASO (AQ) – Sono saliti sul podio nel week end a Roccaraso i campioni regionali che resteranno in carica fino alla prossima stagione sciistica: 14 titoli assegnati nelle gare di slalom e di gigante tracciate sulla pista Canguro di Pizzalto, 10 dei quali sono stati vinti da atleti del SAI Napoli.

Cominciamo dal titolo dei più piccoli, quello assegnato agli under 14 e parliamo della vincitrice della categoria femminile. La regina è stata Francesca Carolli, festeggiata non solo per il titolo regionale, ma soprattutto per il risultato ottenuto nella gara internazionale più prestigiosa della categoria, l’AlpeCimbra FIS Children Cup (ex Trofeo Topolino) che si è conclusa a Folgaria sabato in cui l’atleta del SAI ha conquistato il bronzo in slalom.

“Chicca”, 14 anni e un carico di grinta da far invidia a chiunque, è arrivata dopo la croata Ljutic e la finlandese Koskinen, ma prima delle italiane in gara. La giovane atleta del Comitato Campano era stata selezionata nella squadra italiana composta da 5 atlete, dopo la vittoria in slalom e il terzo posto al trofeo Tononi. Venerdì ha preso parte al gigante internazionale dove si è qualificata 6^ e seconda delle italiane. Ma sabato, al cancelletto di partenza, sapeva già che nei pali stretti avrebbe dato il meglio di se’. Un terzo posto che le fa onore e che rende orgogliosi i suoi allenatori, i compagni di squadra e tutto il mondo dello sci campano.

Chicca, dopo il successo ottenuto in Trentino è partita alla volta di Roccaraso accompagnata dal papà Andrea e dal suo allenatore Ferdinando Fossati per partecipare, il giorno dopo ai campionati regionali.

Domenica, nonostante la fatica e la tensione, ha vinto il gigante valido anche per la qualificazione alla finale nazionale del Pinocchio sugli sci, al quale la Carolli parteciperà la prossima settimana. Il titolo ragazzi della categoria maschile nel gigante di domenica, invece, è stato vinto da Massimiliano Claar dello sci club Aremogna.

Tra gli allievi i campioni di gigante sono stati altri due protagonisti delle ultime gare internazionali Michele Valentini dell’Aremogna e Francesco Costanzo del SAI Napoli che a Folgaria ha inserto nel suo palmares un 30° posto assoluto in slalom, con un tempo che lo vede 12° tra gli italiani.

Campioni regionali 2018, della categoria giovani sono stati altri due forti atleti del SAI, Flavia Giordano e Arnaldo Fenelli che si sono aggiudicati il titolo anche nello slalom che si è disputato sabato.

Nella categoria Senior sono Andrea Tomassini del SAI Napoli in gigante ed Enrico Vigo dello sci Free Ski tra i pali stretti, i vincitori del titolo di quest’anno.

Nello slalom di sabato i titoli sono andati, nella categoria ragazzi ad Annarita Panza dello sci club Napoli e a Marco Bolletti Censi (Sai Napoli) e tra gli categoria allievi a Giulia Marasco e Stefano Pennino del SAI Napoli.