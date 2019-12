Castellalto, micro discariche abusive: individuati i responsabili

Le fototrappole hanno ripreso gli incivili ,che saranno sanzionati

CASTELLALTO (TE) – Il Sindaco di Castellalto, Vincenzo Di Marco rende noto che le attività di controllo sull’abbandono dei rifiuti svolte dalla Polizia Locale , hanno consentito l’individuazione di diverse micro discariche sul territorio e dei responsabili. Le persone individuate verranno sanzionate con multe che possono arrivare fino a 6.500 Euro. I controlli sono stati svolti tramite l’ausilio di sistemi di video sorveglianza-fototrappole.

L’Amministrazione Comunale di Castellalto ha programmato già tempo un’azione di repressione contro chi inquina, dotandosi di strumenti tecnologici avanzati, che consentono in tempi reali di controllare aree sensibili prese di mira dagli incivili. I luoghi di degradati dovranno essere bonificati a spese dei responsabili dell’abbandono dell’immondizia. Se non dovessero provvedere sarà il comune a farsi carico delle spese, per poi procedere al recupero coattivo. Affinchè le aree tornino pulite passerà un po’ di tempo, però purtroppo è questa la procedura legale da seguire.

L’azione dell’Amministrazione Comunale di Castellalto, da un lato cerca di reprimere tali reati, che prevedono conseguenze penali e, dall’altro si sforza di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente tramite l’organizzazione di giornate ecologiche e iniziative simili.

Siamo ben consci che il rispetto delle regole, alla fine, dopo espletate le azioni di prevenzione, si ottiene necessariamente con l’applicazione delle sanzioni e con l’addebito delle spese. A Castellalto sull’ambiente abbiamo idee ben precise.