Peppe Millanta reading al Ristorante Tosto di Atri

Il 10 novembre lo scrittore e musicista Peppe Millanta sarà protagonista con il suo romanzo d’esordio “Vinpeel degli orizzonti”

ATRI – Domenica 10 Novembre alle ore 18.30 ad Atri, presso il ristorante Tosto, in una particolare degustazione di intrattenimento con parole e musica, sarà ospite lo scrittore e musicista Peppe Millanta con il suo romanzo d’esordio “Vinpeel degli orizzonti”, una favola moderna sulla ricerca della felicità.

L’iniziativa firmata dall’associazione culturale Cul.Tur.A’ Cultura Turismo Ambiente, si pone all’interno degli eventi letterari già presentati nei mesi scorsi.

“Dopo i reading estivi su due capolavori quali l’Odissea e le Memorie di Adriano – spiegano gli organizzatori – avevamo il desiderio di irrompere nella contemporaneità e farci promotori anche del talento coevo. Grazie al suggerimento di una preziosa socia, siamo approdati al caso letterario Peppe Millanta, vincitore di prestigiosissimi premi. La valorizzazione e la promozione delle nostre risorse abruzzesi, umane, culturali e territoriali, deve passare anche attraverso eventi simili”

Edita dalla Neo Edizioni, questa opera è diventata uno dei casi letterari dell’anno. Ha fatto incetta di premi nazionali, tra cui Premio John Fante e il Premio Alda Merini; è stato inoltre candidato al Premio Strega Ragazzi e selezionato per il Campiello Opera Prima.

Ad essere “vincente” non è solo il romanzo ma anche il modo in cui Millanta lo presenta: un viaggio di parole da lui raccontate e di musiche da lui interpretate. Una performance a tutto tondo che, in questa occasione, sarà ulteriormente impreziosita dalla ricercata degustazione curata ad hoc dallo chef Gianni D’Ezio.

I posti sono limitati e la partecipazione è riservata ai soci previa iscrizione gratuita. La degustazione è a pagamento.

Per info e iscrizioni: info@cultourabruzzo.it- 3495509293