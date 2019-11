Inaugurazione di una nuova via strategica a Villa Pozzoni Giulianova

GIULIANOVA – Da un investimento del Gruppo Passacqua è nata, nella frazione di Villa Pozzoni, una nuova zona di oltre 25.000 mq che comprende, oltre ad un moderno complesso residenziale, importanti opere di urbanizzazione primaria di pubblica proprietà, ma realizzate a totale carico del privato e quindi a costo zero per il Comune di Giulianova.

All’interno della lottizzazione sono stati realizzati parcheggi pubblici, percorsi pedonali e, in un’ampia zona centrale concepita come elemento di connessione e aggregazione, aree verdi attrezzate con giochi per bambini.

Domani, sabato 9 novembre, alle ore 9.30, sarà inaugurata una nuova arteria di notevole importanza strategica per il raccordo della circolazione nella frazione Villa Pozzoni.

Quanto realizzato è stato concepito al fine di raccordare e completare i collegamenti con il tessuto urbano esistente e permetterà di decongestionare dal carico veicolare il centro di Villa Pozzoni.

Nella foto una veduta di Villa Pozzoni.