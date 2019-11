Cartellone eventi Natalizi 2019-2020 a Chieti: come partecipare

Avviso Pubblico per partecipare al Cartellone delle Manifestazioni aventi finalità di promozione e valorizzazione del Centro Storico di Chieti e del Centro Urbano di Chieti Scalo

CHIETI – L’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare un Cartellone unitario degli eventi legati alle festività del prossimo Natale, ha indetto un Avviso Pubblico aperto a tutte le associazioni cittadine e agli operatori del territorio che intendano promuovere eventi istituzionali, iniziative culturali, ludiche, sportive, sociali e tradizionali nel periodo che va dal 1° dicembre 2019 al 20 gennaio 2020.

Le domande di adesione al programma del Natale 2019 dovranno pervenire entro e non oltre il 19 novembre 2019, mediante apposita scheda reperibile sul sito internet del Comune di Chieti (sezione Avvisi Pubblici), all’indirizzo email carla.assetta@comune.chieti.it

Al fine di favorire la predisposizione di un programma completo ed unitario, il prossimo 13 novembre 2019, alle ore 11.30, presso il Museo d’Arte “C. Barbella” di Chieti si terrà un incontro aperto a tutte le associazioni culturali e agli operatori culturali cittadini che intendano partecipare al cartellone degli eventi.

Il progetti dovranno essere caratterizzati dalla valorizzazione delle tradizioni e del tessuto urbano, del Patrimonio della città di Chieti e, soprattutto, dalla valorizzazione in chiave turistica e di offerta culturale della storia cittadina. I soggetti richiedenti dovranno garantire nella proposta una certa flessibilità di date per una calendarizzazione coordinata.

L’Amministrazione fornirà l’utilizzo gratuito degli spazi pubblici per iniziative consistenti in spettacoli originali di intrattenimento tematici e/o musicali con prevalenza nel Centro storico di Chieti e nel Centro urbano di Chieti Scalo. Potrà, inoltre, essere messo a disposizione dei richiedenti il Museo d’Arte Costantino Barbella per iniziative di limitate dimensioni a carattere culturale e ricreativo, a titolo gratuito e comunque compatibili con la natura e le condizioni dei luoghi.