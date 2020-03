Penne, Semproni: “rimanete a casa, insieme vinciamo questa sfida”

“ Ringrazio i cittadini per l’affetto che mi hanno dimostrato. A loro chiedo un ultimo sacrificio “

PENNE – A Penne prosegue, nelle ore notturne e senza sosta, la sanificazione delle vie della città e delle zone periferiche. Il sindaco Mario Semproni è in buone condizioni di salute, è asintomatico, e la prossima settimana sarà nuovamente sottoposto al tampone. «Io e la mia famiglia siamo in ottime condizioni di salute – ha sottolineato il sindaco Mario Semproni – e stiamo trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare come prevedono i protocolli sanitari; sono in costante contatto con il vicesindaco Vincenzo Ferrante e i componenti della Giunta, non abbiamo mai interrotto l’attività amministrativa e stiamo sostenendo la popolazione con ogni strumento. Durante i giorni di emergenza sanitaria – ha concluso Semproni – abbiamo dato prova del nostro attaccamento alla città. Ringrazio i cittadini per l’affetto che mi hanno dimostrato. A loro chiedo un ultimo sacrificio: rimanete a casa, insieme vinciamo questa sfida».

L’assistenza alla popolazione (spesa a domicilio, acquisto di medicinali, etc) è garantita, dalle ore 8 alle 20, dal Centro Operativo Comunale, che può essere contattato al seguente numero di telefono: 348.39.73.986.

Fonte foto pagina Facebook Comune di Penne