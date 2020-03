La Brioni riapre gli stabilimenti vestini: ecco quando

Giovedì 19 marzo riaperti gli stabilimenti a Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova da quanto comunicato dalle organizzazioni, rappresentanza sindacali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PENNE – Domani, giovedi 19 marzo saranno riaperti gli stabilimenti vestini di Brioni nei tre siti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Lo hanno comunicato le Organizzazioni sindacali unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Gli stessi sindacati hanno poi aggiunto che vigileranno sul rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali. Dovrà essere garantita la distanza di un metro e l’utilizzo di mascherine a norma per tutti i lavoratori.

Ricordiamo che lo scorso 13 marzo era stato annunciato: “Sospesa la produzione nei tre stabilimenti di Brioni, ovvero Penne, Montebello e Civitella Casanova, da oggi 13 marzo al 18 compreso. L’unica eccezione riguarda gli addetti allo sviluppo della collezione (compresa la prototipia) o gli addetti al magazzino che potrebbero rientrare a lavoro lunedì 16 marzo. I giorni di assenza saranno coperti dalla banca pre negativa, salvo interventi statali erogati con gli ammortizzatori sociali. È stato sottoscritto un accordo con i sindacati. L’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione ed ha avviato, in queste ore, una interlocuzione con la Regione Abruzzo per sostenere in questa vertenza azienda e lavoratori”.