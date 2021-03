Pasqua 2021, i doni di “La Teramo –Laziale” a “Il nido del focolare”

Uova di cioccolato materiale didattico e generi di prima necessità per i bambini ospiti della casa-famiglia di Isola del Gran Sasso

TERAMO – Sorrisi e doni per augurare una Pasqua serena ai piccoli ospiti della struttura “Nido del Focolare” di Cerchiara di Isola del Gran Sasso da parte del club “La Teramo – Laziale” intitolato ad “ Antonio Di Francesco”. Alcuni soci si sono recati nella casa – famiglia ai piedi del Gran Sasso che ospita minori allontanati dalla famiglia di appartenenza o privi di famiglia e hanno consegnato, all’esterno, dotati di mascherine e rispettando la normativa anti-covid19, uova di cioccolato della campagna della sezione Ail di Teramo e materiale didattico acquistati attraverso una raccolta fondi tra i membri del club e beni di prima necessità gentilmente donati dal supermercato “Tigre” di Teramo nella figura del direttore Marco Tancredi e dalla macelleria Luca Patella di Montorio al Vomano.

“In questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia il nostro pensiero è andato ai bambini che non possono stare con le proprie famiglie affinchè possano trascorrere una Pasqua con il sorriso e che la felicità li possa accompagnare sempre” ha commentato Mario Graziosi, presidente del club “ La Teramo Laziale” – Un gesto che ci ha riempito di gioia ed emozione e ci ha permesso di cogliere il vero senso della festa cristiana che ci apprestiamo a celebrare. Un ringraziamento particolare per l’accoglienza e la gentilezza a suor Caterina, direttrice della casa – famiglia, a Marco Tancredi e Luca Patella per le donazioni, a tutti i soci del club che hanno appoggiato l’iniziativa alla quale ne seguiranno altre e all’Ail sezione di Teramo che ha promosso la campagna delle uova di cioccolato e ci ha consentito, nell’acquistarle, di dare il nostro piccolo contributo per la ricerca sulle malattie del sangue e i linfomi. E’ proprio vero che aiutando il prossimo si conosce la vera felicità e questi bambini li porteremo sempre nel cuore”.