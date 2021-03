Fossacesia, consegnati buoni spesa a 119 famiglie bisognose

FOSSACESIA – Sono 119 a Fossacesia i destinatari che a seguito della pubblicazione dell’avviso per l’ammissione al beneficio di ulteriori buoni spesa, riservati alle famiglie e ai cittadini in difficoltà, avranno diritto al contributo. Dall’istruttoria avviata dal settore Servizi Sociali del Comune, coordinato dal vice sindaco Maria Angela Galante, è stata individuata la platea dei beneficiari e individuati i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti.

Solo 4 richieste sono state escluse. Terminata questa prima fase, si procederà velocemente a rilasciare le autorizzazioni agli aventi diritto, che potranno recarsi nei negozi di genere alimentari che hanno aderito all’iniziativa e rifornirsi.

“Tra le misure emergenziali già utilizzate nella prima fase della crisi che si è determinata con la diffusione del virus abbiamo di nuovo messo in campo altre iniziative di sostegno per i più bisognosi – ha affermato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Come in precedenza, anche in questa occasione c’è stato un gran lavoro d’insieme per il bene comune. Per questo dico grazie ancora a tutti quelli che quotidianamente si impegnano, a tutti i livelli, per affrontare l’emergenza che, speriamo, veda la conclusione al più presto”.