Graduale miglioramento a partire dal pomeriggio di lunedì con associata ripresa delle temperature. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo il transito di un fronte perturbato associato a un calo delle temperature, a partire dal pomeriggio di lunedì si assisterà a un graduale miglioramento. Con la nuova settimana si andrà infatti a rinforzare un promontorio che riporterà condizioni di stabilità e una ripresa delle temperature. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 15 aprile

La circolazione di bassa pressione si allontana progressivamente verso lo Ionio. Insistenza di nuvole al mattino con residue piogge sui settori interni centro-orientali. Nel corso del pomeriggio la tendenza vedrà un graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie. Temperature in rialzo nei valori massimi, clima fresco per venti moderati tra NO e NE. Mari mossi.

Martedì 16 aprile

La pressione tende ad aumentare, il tempo risulta perciò nel complesso stabile e soleggiato. In serata aumento della nuvolosità per velature spesse a iniziare dai settori appenninici. Temperature in calo le minime, in netto rialzo le massime. Venti in regime di brezza termica. Mari poco mossi.

Mercoledì 17 aprile



Pressioni medio-alte garantiscono bel tempo, salvo la formazione di qualche breve acquazzone diurno sui rilievi. Temperature in rialzo nei valori massimi. Venti deboli nord orientali. Mari poco mossi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (15, 16. 17 aprile)

Pescara

LUN – min 11° max 14°

MAR – min 10° max 16°

MER – min 12° max 16°

Chieti

LUN- min 8° max 13°

MAR – min 6° max 18°

MER – min 9° max 17°

Teramo

LUN – min 8° max 13°

MAR – min 6° max 17°

MER – min 10° max 16°

L’Aquila

LUN – min 5° max 13°

MAR – min 3° max 16°

MER – min 9° max 17°

