Rocca Calascio, il castello di Ladyhawke e de Il nome della rosa [VIDEO]

Un tempo era una delle principali fortificazioni dell’Abruzzo; oggi é una delle più importanti mete turistiche nonchè set cinematografico

CALASCIO (AQ) – Rocca Calascio è una rocca situata in provincia dell’Aquila, nel territorio di Calascio, ad un’altitudine di 1 460 metri sul livello del mare. É inserita in un contesto di grande valore paesaggistico e ricompresa nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui costituisce una delle principali mete turistiche. La posizione particolarmente favorevole, baricentrica tra l’altopiano di Campo Imperatore a nord, l’altopiano di Navelli a sud-ovest e la valle del Tirino a sud-est, la rendeva una delle principali fortificazioni dell’Abruzzo e permetteva il controllo del territorio sia dal punto di vista difensivo, sia per quanto riguarda i percorsi legati alla transumanza.



In un documento del 1380 si ha la prima citazione di Rocca Calascio, intesa come torre di avvistamento isolata, ma la costruzione della torre è da collocarsi intorno all’anno 1000. Ad Antonio Piccolomini si deve attribuire, verso il 1480, la realizzazione delle 4 torri attorno all’originario torrione di Rocca Calascio, il muro di cinta attorno al paese e la ricostruzione di gran parte dell’abitato distrutto dal furioso terremoto del 1461.

La rocca è costituita da un castello e dal borgo medievale adiacente; quest’ultimo, che si sviluppa verso sud-ovest, è costituito da una parte alta, più antica, di cui rimangono solamente alcuni resti archeologici e una parte bassa, più recente e parzialmente recuperata. Sul versante opposto di nord-est, verso Campo Imperatore, è invece la Chiesa di Santa Maria della Pietà, costruita dai pastori intorno al 1400 come ringraziamento alla Madonna quando i soldati dei Piccolomini respinsero, in una sanguinosa battaglia, un gruppo di briganti provenienti dal confinante Stato Pontificio

Nel 1968 Rocca Calascio é stata al centro del documentario “Nel silenzio dei sassi” di Romano Scavolini e in più occasioni é ha ospitato un set cinematografico: Amici miei – Atto IIº nel 1982, Ladyhawke nel1985, Il nome della rosa nel, 1986, Il viaggio della sposa nel 1997, L’orizzonte degli eventi nel 2005, The American nel 2010 con George Clooney. Vi sono state riprese immagini anche de La piovra 7.

É meta di escursioni, anche al tramonto, e vi si svolgono concerti.