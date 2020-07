Parcheggi gratuiti a Montesilvano per l’estate: ecco dove

Sarà possibile la sosta fino al 25 agosto 2020 sul lato destro verso il mare sulla strada parco da via Arno fino a via Torrente Piomb

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale per favorire la stagione balneare dei residenti e turisti ha predisposto i parcheggi gratuiti sulla strada parco da via Arno fino a via Torrente Piomba. Sarà possibile la sosta fino al 25 agosto sul lato destro verso il mare.

Il comandante della polizia locale Nicolino Casale ha firmato l’ordinanza per il parcheggio, nel quale si può entrare sulla strada parco da via Arno, da via Adige e da via Torrente Piomba, sul lato sinistro vietate la sosta e la fermata.

É stata predisposta un’apposita segnaletica per favorire le auto e i perdoni. Da domenica verrà riaperto anche il parcheggio all’interno di Stella a Maris. Intanto l’area del Jova Beach sul lungomare è stata riaperta al transito delle auto dopo gli interventi dei giorni scorsi.