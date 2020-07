Prorogata scadenza per LXIV Premio Basilio Cascella 2020

ORTONA – A causa delle problematiche riscontrate a seguito delle misure preventive atte a contrastare la pandemia da Covid-19 viene prorogata al 2 agosto 2020 la scadenza per partecipare al Premio ‘Basilio Cascella’ 2020, dal 1955 uno dei Premi d’Arte, Fotografia e Pittura, tra i più prestigiosi d’Italia la cui volontà è valorizzare l’arte contemporanea e crearne uno snodo creativo e di riferimento, per esportarla in seguito nella rete internazionale artistica.

Tema della LXIV edizione 2020: Green Economy.

Green Economy e arte sono parte di una mappa complessa e in continua evoluzione. L’arte è da sempre una delle possibili vie per guardare lontano e rappresenta un punto di vista privilegiato per riflettere sui rapporti tra l’individuo, la società e la natura. E che cos’è la sostenibilità se non il dialogo costante tra questi tre elementi in bilico tra presente e futuro? Tre elementi primari sui quali muovere la libera creatività artistica e la ricerca estetica del design in nome di un percorso etico, condiviso e globale*.

*fonte: www.rinnovabili.it – Linguaggi dell’arte green

In questo particolare periodo in cui non è possibile programmare o portare a compimento diversi e diversificati appuntamenti culturali, stiamo studiando una eventuale soluzione per portare a termine l’appuntamento col Premio Basilio Cascella in modalità di Arte Pubblica. Tale modalità espositiva permetterà di mostrare e portare le opere direttamente ai fruitori senza obbligarli ad una location standard, ormai soluzione poco consona e dalle possibilità estremamente limitate in questo particolare periodo. In contemporanea creeremo inoltre una mostra virtuale della durata di un anno.

Ad ogni singolo artista partecipante viene chiesto di analizzare il tema e di esprimerlo tramite pittura o fotografia, portando la propria personale interpretazione all’attenzione del pubblico.

Tema: Green Economy

Scadenza: 02 agosto 2020, ore 24.00

Bando: http://www.premiocascella.it

Link diretto al bando: https://bit.ly/2BROL9E