Panthers Roseto – San Raffaele Roma, la presentazione del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Blindare il secondo posto in classifica, difendere un’imbattibilità casalinga che va avanti da oltre due anni, regalare al nuovo coach Iris Ferazzoli la prima vittoria sulla panchina delle ARAN Cucine Panthers Roseto, riscattare la bruciante sconfitta dell’andata: la lista di motivazioni per la partita di domani sera (ore 20:30 al PalaMaggetti) contro il San Raffaele è lunga e variegata. E ora tocca al campo renderla realtà.

Vincere, e possibilmente rimontare il -3 subito al PalaAvenali (una partita che le Pantere conducevano di 12 a tre minuti e spiccioli dal termine) significherebbe essere aritmeticamente certe di chiudere la Pool Promozione nei primi due posti, avendo quindi il ritorno in casa nel primo turno playoff. Non sarebbe un vantaggio da poco, per una squadra con questi numeri di fronte al pubblico amico.

Ma occhio a non sottovalutare le capitoline, che pur prive della giovane Zappellini (un brutto infortunio ha concluso qui la stagione della talentuosa 18enne, che all’andata segnò 20 punti: in bocca al lupo!) e con Panariti in dubbio, hanno tutte le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote a Roseto. D’altronde, le ragazze egregiamente dirette da coach Sara Ciccalotti hanno vinto quattro partite sulle cinque disputate in questa seconda fase, agganciando Roseto al secondo posto in classifica.

La neocoach rosetana, che dovrebbe avere tutte le effettive a disposizione escluse le lungodegenti Mingardo e Di Giandomenico, è però ben consapevole dell’importanza di questo match e del cominciare con il piede giusto questa avventura con la Serie B. Appuntamento alle 20:30, fischieranno Daniel Di Sabatino di Mosciano e Pietro Masci di Chieti, e la partita sarà come al solito trasmessa in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube.

POOL PROMOZIONE-6°GIORNATA

Magnolia Campobasso-Esquilino Roma (sabato 9, ore 17:00)

Virtus Aprilia-Basket Roma (sabato 9, ore 18:00)

ARAN Cucine Panthers Roseto-San Raffaele Roma (sabato 9, ore 20:30)

Pink Terni-Stella Azzurra Roma (domenica 10, ore 17:00)

CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 18

San Raffaele Roma 14

ARAN Cucine Panthers Roseto 14

Basket Roma 12

Esquilino Roma 10

Magnolia Campobasso 8

Pink Terni 8

Virtus Aprilia 4