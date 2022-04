Cesport – Pescara Pallanuoto, la presentazione della partita

PESCARA – Si chiude alla Scandone di Napoli la settimana di straordinari per il Pescara Pallanuoto, atteso domani pomeriggio alle 16 dalla Cesport nella 13^giornata del campionato maschile di serie B. Per i biancazzurri si tratta del terzo impegno in sette giorni, che arriva dopo i preziosi successi contro l’Arechi e il Club Aquatico. I ragazzi di Di Fulvio si presentano in terra campana forti di sei vittorie arrivate nelle prime sette uscite stagionali, bottino che fin qui vale la seconda posizione in classifica, a un punto di distanza dalla capolista Ischia, unica formazione ad averli battuti. Questo però non basta a mister DI Fulvio, che continua a predicare la calma e soprattutto concentrazione, visto il valore dell’avversario.

“Affrontiamo una squadra molto forte, che ha messo in grande difficoltà le formazioni più accreditate del torneo e ha al suo interno elementi di assoluto valore” spiega l’allenatore alla vigilia. “Mi aspetto una partita complicata che dovremo essere bravi a interpretare. Non dobbiamo fare voli pindarici, ma pensare partita dopo partita: ho sempre detto che in questo girone possiamo giocarcela con chiunque e i risultati fin qui l’hanno dimostrato. La classifica è buona, questo è innegabile, ma il gruppo deve ancora crescere: anche nel recupero con il Club abbiamo commesso degli errori che dobbiamo eliminare. In questi giorni ne abbiamo parlato e adesso mi aspetto delle risposte”.

Per la partita contro la Cesport Di Fulvio ha a disposizione una lista di 14 giocatori tra cui dovrà scegliere i 13 da portare a Napoli:

Morretti, Mancini, Cipriani, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Recchia, Castagna, Di Cecco.