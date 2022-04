Roseto, contrasto all’erosione della costa: in arrivo nuovi fondi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nella giornata di ieri il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone hanno incontrato in Regione, presso la sede di Pescara, il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis e l’Ing. Marcello D’Alberto per affrontare una serie di importanti tematiche che riguardano il territorio rosetano e il suo sviluppo futuro.

Sul tavolo del confronto gli interventi per combattere l’erosione sulla costa rosetana, al centro in questi giorni di una serie di interventi partiti nella zona di Cologna Spiaggia. “Ci teniamo a ringraziare il Sottosegretario D’Annuntiis che, come sempre, si è dimostrato attento e disponibile nei confronti del nostro comune e delle sue esigenze – spiegano Nugnes e Marcone – nel corso dell’incontro il Sottosegretario ci ha confermato che saranno presto disponibili, per Roseto degli Abruzzi, ulteriori fondi, pari a 350 mila euro, destinati al ripristino dell’argine sud del fiume Tordino e 250 mila euro destinati, grazie alla legge regionale 39, al ripascimento e al ripristino”.

Infine, su questa importante tematica, il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis ha ribadito agli amministratori rosetani che è in via di definizione una delibera di Giunta per confermare al Comune di Roseto degli Abruzzi fondi pari a 900 mila euro da destinare agli interventi per la protezione della costa a Roseto sud che si andranno a sommare agli 800 mila euro già stanziati per la zona di Roseto nord dove i lavori partiranno subito dopo l’estate

“Abbiamo poi ribadito al Sottosegretario D’Annuntiis, che si è riservato di valutare quanto richiesto, la nostra volontà di prendere in gestione l’area dell’Autoporto di Roseto in base alla legge regionale n. 32 del 2017 (articolo 3 comma 5), una zona strategica per il nostro comprensorio e che puntiamo a rivitalizzare e a utilizzare al meglio negli interessi della collettività” proseguono gli amministratori rosetani.

Infine sono stati affrontati due temi che stanno molto a cuore all’Amministrazione comunale: il completamento degli interventi al porticciolo turistico e gli interventi sul pontile. “Abbiamo condiviso con il Sottosegretario D’Annuntiis la volontà di cercare un accordo con la Provincia di Teramo e la condivisione con i vertici regionali affinché venga completato l’intervento con la realizzazione del secondo braccio a mare e il ripristino degli argini sul fiume Vomano” concludono Mario Nugnes e Angelo Marcone. “Sul Pontile bisognerà invece fare una stima precisa delle risorse che mancano per completare l’opera, attualmente finanziata solo per la parte sommersa, per poi lavorare in sinergia con gli uffici regionali e vedere come reperire i fondi mancanti per dotare Roseto della struttura che merita”.