Panei unica candidata coordinatrice per le Donne Democratiche d’Abruzzo

REGIONE – Sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina della Coordinatrice delle Donne Democratiche d’Abruzzo, dopo un percorso durato molti mesi, durante i quali l’impegno delle donne aderenti alla Conferenza è stato profuso per allargare la platea delle partecipanti e per rilanciare i temi importantissimi posti al centro del Manifesto della Conferenza delle donne – come l’autonomia e l’autodeterminazione, l’inclusività, le pari opportunità, la presenza delle donne nelle istituzioni e organizzazioni, il contrasto alla violenza di genere.

A pervenire all’indirizzo della Presidente del Partito Manola di Pasquale è stato l’unico nome di Lorenza Patrizia Panei, già delegata all’Assemblea Nazionale e membro del coordinamento politico regionale. Grazie infatti al sostegno di un folto numero di donne, che dai diversi territori la hanno esortata a mettersi a disposizione di questo luogo tutto da rinnovare e ripopolare, Lorenza ha deciso di dare la sua disponibilità sulla scorta di un lavoro costante e costruttivo, condotto sin dai suoi esordi, tutto al femminile.

La conferenza delle donne è stata pensata come uno spazio nuovo di inclusione a sostegno delle politiche del centro-sinistra per portare nel nostro progetto politico anche l’autonomia del pensiero femminista e le domande di libertà e giustizia che arrivano da questo mondo. Un luogo cioè aperto, che continua e continuerà a crescere e ad arricchirsi e che pone le donne al centro di un processo di rigenerazione vero e proprio, rimanendo inclusivo e fruibile da tutti e tutte.

“Un luogo di incontro, dibattito e battaglia politica per immaginare un mondo diverso – dichiara Lorenza P. Panei – per costruire un’alternativa credibile alle pericolose politiche dell’odio e dell’inimicizia. Un luogo che sono felice di aver contribuito a rifondare, grazie ad una comunità di intenti e passione politica, fatta di donne che hanno voluto fare delle differenze un motivo di arricchimento reciproco, utile alla scrittura di questo progetto comune che si chiama Conferenza delle Donne Democratiche d’Abruzzo”.