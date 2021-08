Pallavolo Teatina, la giocatrice Emma Falcone si presenta

Il libero: “Era arrivato il momento di allontanarmi dalla società che mi ha cresciuta e puntare a nuove esperienze”

NOCCIANO – La Pallavolo Teatina annuncia il nuovo libero per la stagione 2021/2022. Emma Falcone, classe 2001, è modenese e nella sua città natale ha mosso i primi passi della carriera di giocatrice, prima nel settore giovanile della Liu Jo Modena e poi nella Volley Academy Anderlini. A 16 anni, è passata alla Volley Academy Sassuolo Green Warriors, dove si è divisa tra settore giovanile e prima squadra, in B1. Ottenuta la promozione in A2 e passata stabilmente in prima squadra a 18 anni, Emma ha giocato da titolare in A2 nelle ultime due stagioni, disputando inoltre, pochi mesi fa, i playoff promozione nella massima serie, fino alle semifinali.

«Grazie al Sassuolo ho avuto la possibilità di confrontarmi con panorami professionistici sia in B1 che in A2. Era arrivato per me il momento di allontanarmi dalla società che mi ha cresciuta e intraprendere una nuova sfida personale. La Pallavolo Teatina risponde a ciò che cercavo, una società che ha idee ben chiare su come lavorare e che mette a disposizione tutto il necessario per realizzarle. Inoltre, sarà stato il caso, ma sono già particolarmente legata ai colori della maglia, il nero e il verde, che accomunano Sassuolo e Chieti, e sono pronta a onorarli ancora».

Come ti definiresti come giocatrice e quali sono gli obiettivi che ti poni per questa stagione?

«Sono molto competitiva, amo le sfide e non mi tiro mai indietro. Mi piace il gioco di squadra e stringere legami forti con le compagne: la pallavolo si basa sulla profonda convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti. Sono pronta a lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi di squadra che costruiremo insieme»