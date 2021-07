Pallavolo Teatina, Chiara Biesso si presenta

“Ho scelto la Teatina perché mi ha presentato il progetto più intrigante. Arrivo per crescere e dare forma a un gruppo nuovo e unito”

NOCCIANO – Secondo nuovo arrivo in casa Pallavolo Teatina. Dopo la schiacciatrice Alessia Corradetti, ecco la centrale Chiara Biesso. Appena diciannovenne, la giocatrice originaria della provincia di Venezia ha saputo già mettersi in mostra nel settore giovanile e nelle prime apparizioni nella prima squadra del Fusion Team Volley di Venezia. Con la casacca della stessa società ha militato nel campionato di B2 nelle ultime due stagioni. Per lei, quella con la Pallavolo Teatina sarà la prima esperienza lontana da casa.

«Sì, e proprio perché si tratta della mia prima esperienza fuori ho scelto il progetto più intrigante, quello che mi ha convinta di più e dove ho visto le maggiori possibilità di crescita. In più, conosco già il nuovo allenatore, Cristian Piazzese, e lui per primo mi ha parlato bene di un ambiente molto positivo, dal punto di vista umano, dove sarà facile inserirmi. Dal punto di vista tecnico, so che saremo una squadra mediamente molto giovane e con tantissimi elementi nuovi, bisognerà costruire un nuovo gruppo da zero, ma sono felice di questo ed è anzi uno degli obiettivi che mi sono posta per la nuova stagione. Sono una giocatrice che mette in campo tanta grinta e aggressività, do il mio contributo a muro, ma anche con il primo tempo e la fast. So di dover crescere, ma spero di farlo quest’anno riuscendo allo stesso tempo ad aiutare le mie compagne e la squadra a raggiungere i nostri obiettivi comuni».