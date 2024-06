Il palazzo municipale di Bolognano torna fruibile dopo i lavori

BOLOGNANO – “Lunedì prossimo, 3 giugno, il palazzo municipale di Bolognano, in viale dei Colli del Capoluogo, tornerà totalmente fruibile, dopo l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione sismica”. Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo.

“Circa cinque mesi di interventi, finanziati dalla Regione con uno stanziamento di 744.600 euro – ricorda il primo cittadino uscente e ricandidato alle imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno – che hanno riguardato principalmente la muratura portante per la riduzione del rischio sismico, oltre alla sostituzione di tutti gli infissi della facciata principale del primo piano per il conseguimento del risparmio energetico, grazie ad ulteriori risorse economiche, di 50 mila euro, a valere su fondi ministeriali. Riconsegniamo, così, ai cittadini, ai dipendenti del Comune e a coloro che costituiranno la nuova Amministrazione, una sede sicura e migliorata anche sotto il profilo estetico – precisa Di Bartolomeo – poiché si è proceduto anche alla tinteggiatura esterna ed interna di tutte le pareti. L’edificio, che occupa anche il Centro operativo comunale (Coc), era stato valutato ad alto rischio sismico e la proficua sinergia con la Regione Abruzzo, guidata da Marco Marsilio, ha reso possibile la realizzazione dell’importante opera di ristrutturazione. Ne vado fiero, è un altro impegno portato a termine per la mia comunità”, conclude Di Bartolomeo.