TERAMO – I Rotary Club Camerino, Civitanova Marche, Fermo, Gualdo Tadino, Loreto, Osimo, Macerata, Macerata Matteo Ricci, Teramo e Tolentino hanno organizzato un seminario rivolto a studenti, insegnanti e famiglie sul tema delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) che si è tenuto su piattaforma digitale venerdì 21 marzo 2025.

Secondo il Ministero della Salute queste malattie infettive, nella maggior parte dei casi prive di sintomi, rappresentano un problema rilevante per la salute pubblica, soprattutto nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Tale fascia di età risulta, quindi, molto più esposta allo sviluppo di queste patologie, probabilmente a causa della scarsa informazione e dell’insufficiente conoscenza delle MST e di come prevenirle.

Queste patologie, se non diagnosticate e adeguatamente trattate, possono determinare importanti conseguenze a carico dell’apparato riproduttivo maschile e femminile, nonché a carico di altri organi, con il rischio, in alcuni casi, anche di tumori e di morte.

Per la provincia di Teramo, su proposta del Rotary Club Teramo, ha aderito all’importante iniziativa l’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini” con la partecipazione delle studentesse e degli studenti delle classi 3AC e 3CI.

Le scuole che hanno aderito si sono collegate con la seguente equipe multidisciplinare: Marco Sigona – Direttore UOC Dermatologia AST Macerata, RC Macerata Matteo Ricci, Mauro Tiriduzzi – Ginecologo, già Direttore Dipartimento Materno-Infantile A V2 ASUR, RC Osimo, Paolo Perri – Pediatra, già Direttore Pediatria e Dip. Materno-Infantile Macerata ASUR, RC Tolentino, Francesca Accorsi – Psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale, RC Macerata Matteo Ricci, Mirella Staffolani – Pediatra, già Responsabile U. O. Consultoriale AV3 ASUR, RC Macerata e Nunzia Cannovo – Dirigente Medico UOC Medicina Legale, AST Macerata, RC Camerino. Dopo i saluti di Massimo De Liberato – Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, sono intervenuti i relatori che hanno illustrato brevemente le malattie a trasmissione sessuale per, poi, dare spazio alle domande che sono state proposte agli organizzatori dai discenti in modalità riservata (utilizzo di una chat dedicata). Ha moderato i lavori Stefano Gobbi – Medico di Medicina Generale, RC Tolentino e Governatore Nominato del Distretto 2090.

All’Istituto “Alessandrini sono stati presenti la Dirigente Scolastica Maria Letizia Fatigati e per il Rotary Club Teramo il Presidente Paolo Brizzi e la Past President Gabriella Lucidi Pressanti (anche in veste di componente della Commissione Salute del Distretto 2090). La Dirigente Scolastica Fatigati ha ringraziato il Rotary Club Teramo per aver dato un’importante opportunità formativa agli studenti dell’Istituto, anche in considerazione del significativo incremento di casi di malattie sessualmente trasmesse in provincia di Teramo.

Il Presidente Brizzi, dopo essersi soffermato sul film “Philadelphia”, che uscì nelle sale cinematografiche nel lontano 1993, il cui il protagonista, un avvocato lanciatissimo nella sua professione, fu licenziato perché malato di AIDS, ha sottolineato che all’epoca le scuole non avevano ancora la possibilità di usufruire di opportunità formative sulle MST, per cui ha invitato gli studenti a prestare attenzione a questi importanti momenti di approfondimento.

La Past President Lucidi Pressanti si è dichiarata onorata di partecipare a questa importante iniziativa presso l’Istituto “Alessandrini”, sottolineando che si tratta di una scuola molto ricettiva e che riesce a dare un senso alla formazione e alla prevenzione. Si è, poi, soffermata sulla prevenzione delle malattie infettive, che possono segnare tutta la vita di una persona, per cui essendo adeguatamente informati sulle stesse in futuro si avrà la possibilità di non trovarsi impreparati di fronte a situazioni che ci coinvolgano direttamente o indirettamente.